В Почепе воровка оставила пенсионерке 200 рублей на хлеб
В Почепе задержали «благородную» воровку.
Как сообщили в региональном УМВД, 67-летняя жительница Почепа уехала погостить у родственников и, покидая дом, заперла замок на входной двери. Однако по возвращении пенсионерка обнаружила, что задняя дверь, которая была закрыта изнутри на крючок, распахнута, а из оставленного в шкафу кошелька пропали 3 тысячи рублей.
Полицейским удалось задержать подозреваемую – ранее судимую 35-летнюю жительницу села Грязивец, уже привлекавшуюся к уголовной ответственности за кражу.
Женщина созналась, что обходила дома, прося милостыню, а заодно присматривалась, где можно поживиться чем-нибудь ценным.
Постучав в дом пенсионерки и не дождавшись ответа, она обошла здание по кругу. Обнаружив щель в дверном проеме, при помощи тонкой ветки злоумышленница смогла откинуть крючок. Из найденного кошелька она забрала 3 тысячи рублей крупными купюрами, «великодушно» оставив пару сотен на хлеб.
Ущерб женщина полностью возместила. По статье «Кража» ей грозит до шести лет заключения.
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