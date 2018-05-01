На Володарке в Брянске внедорожник лег на бок после ДТП

В Володарском районе Брянска внедорожник оказался на боку в результате аварии.

ДТП произошло днем 15 мая, сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, на улице 2-я Мичурина столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Passat. В результате Toyota вылетела с дороги и перевернулась. Volkswagen также получил серьезные кузовные повреждения.

Очевидцы также рассказали, что на место аварии прибыла реанимационная машина. Дорогу перекрыли, что спровоцировало крупную пробку в Володарском районе.

Информации от ГИБДД о причинах столкновения и числе пострадавших пока не поступало.











