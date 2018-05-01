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В Клетне пропал 24-летний Алексей Бобриков

Опубликовано Сегодня, 16:43

В Клетне пропал 24-летний Алексей Николаевич Бобриков.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 10 мая молодой человек ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Приметы: рост 175 сантиметров, карие глаза, темные волосы.

Был одет в темную футболку и черные брюки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Бобрикова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

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