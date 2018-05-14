На «зебре» в Бежице водитель «ЗАЗа» сбил девушку

18-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 мая около 13.05 у дома № 45 по улице Ульянова 18-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 46-летний водитель «ЗАЗ Шанс», который ехал от улицы Комсомольской к улице III Интернационала.

Пострадавшую госпитализировали с ушибом мягких тканей головы и ушибом коленей.

По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель был трезв. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.