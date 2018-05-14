В Фокино обезвредили девять минометных мин

Утром 16 мая в районе Фокино обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в лесу недалеко от городской черты находились девять 50-миллиметровых минометных мин.

На место оперативно прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 10.40 мины изъяли и обезвредили.