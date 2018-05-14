На Пушкина в Брянске водитель «ВАЗа» сбил женщину

В Духовщинском районе завершилась межрегиональная «Вахта Памяти», которая была посвящена 75-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Местом встречи поисковиков в этом году было выбрано Троицкое сельское поселение. В годы войны здесь проходила линия фронта, а 13 августа 1943 года началась Смоленская освободительная операция.

Смоленск с размахом отметил День Победы. Торжества начались с парада на главной площади города. Его участниками стали свыше 1300 человек. Для ветеранов ВОВ по традиции были предусмотрены специальные зрительские места, с которых они наблюдали за происходящим.

Министерство сельского хозяйства согласовало льготный инвестиционный кредит на строительство завода в Смоленской области.

Авария случилась на водопроводной линии в районе улицы Шевченко областного центра, сообщила пресс-служба предприятия «Горводоканал».

Житель Рославльского района стал жертвой нетрезвого злоумышленника, который напал на него с ножом прямо на лестничной клетке; нападавшего уже задержали полицейские, и он признал свою вину в преступлении.

Смоленские ливневки в который раз не выдержали из-за сильного дождя, который ранним утром накрыл областной центр.

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В момент ДТП водитель был трезв.

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Как сообщили в городском ОГИБДД, 42-летнюю жительницу Брянска, переходившую дорогу по «зебре», сбил 57-летний водитель «ВАЗ-21051».

ДТП произошло 15 мая около 22.15 у дома № 65 по улице Пушкина.

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