За взятку пограничнику брянца приговорили к году колонии
Житель Брянска получил реальный срок за дачу взятки.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 48-летнего жителя Советского района признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере.
6 марта брянец передал 45 тысяч рублей дознавателю пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Таким образом он добивался прекращения уголовного дела о незаконном пересечении границы в отношении своего знакомого.
Суд приговорил его к году колонии общего режима.
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