За взятку пограничнику брянца приговорили к году колонии

Житель Брянска получил реальный срок за дачу взятки.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 48-летнего жителя Советского района признали виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере.

6 марта брянец передал 45 тысяч рублей дознавателю пограничного управления ФСБ России по Брянской области. Таким образом он добивался прекращения уголовного дела о незаконном пересечении границы в отношении своего знакомого.

Суд приговорил его к году колонии общего режима.