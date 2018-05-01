В Брянске женщина пострадала при поездке в маршрутке

В Брянске 50-летняя женщина получила травму во время поездки в маршрутном такси.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 мая около 16.00 у дома № 63 по проспекту Станке Димитрова в Советском районе пассажирка 52-й маршрутки упала в салоне.

Медики диагностировали у нее ушиб. По факту ДТП полицейские проводят првоерку.