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Магазин сгорел на Московском проспекте Брянска

Опубликовано Сегодня, 09:00

Вечером 16 мая произошел пожар в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 21.00 загорелось здание магазина на Московском проспекте.

Пожарные прибыли на место в 21.08, через пять минут после вызова. Пламя распространилось внутри здания – его тушили до 21.11.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты. 

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    «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике

    «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой техникеВ Центральной России стартовали продажи коробочного решения «Онлайн касса Ростелеком» для малого и среднего бизнеса. Предложение «Ростелекома» поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж.

     

    В максимальный комплект входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов с платежной системой AliPay, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

    Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:

    «В решении «Онлайн касса Ростелеком» мы собрали все самое необходимое, уделив особое внимание процессу регистрации кассы в налоговой службе и подключению к Оператору фискальных данных. Специально разработанная программа позволит клиенту это сделать без лишней головной боли. При этом если индивидуальные предприниматели приобретут нашу кассу до 01 июля 2018 года, то избегут штрафов и сэкономят 18 тысяч рублей на налоговом вычете[1]».

    «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой техникеЮридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не позднее 1 июля 2018 года должны установить контрольно-кассовую технику с выходом в Интернет. Она обеспечит передачу информации о торговых операциях в ФНС в режиме реального времени. В базовый комплект «Онлайн касса Ростелеком» входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов с возможностью оплаты AliPay.

    Оформить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте «Ростелекома» https://bryansk.rt.ru/b2b/onlinekassa или по телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.

     

     

    [1] Согласно Федеральному закону от 27.11.2017 №349-ФЗ, индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и общественного питания, а также имеющие наемных работников вправе уменьшить сумму единого налога на 18 000 рублей за каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ в ФНС до 1 июля 2018 года. Подробно ознакомиться с переходом на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники можно на Интернет-сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ».
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