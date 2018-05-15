Жителя Новозыбкова оштрафовали за попытку поджога участкового
42-летний житель Новозыбкова облил женщину-полицейского бензином и попытался поджечь ее зажигалкой.
Напомним, инцидент произошел днем 19 февраля у дома дебошира, куда прибыла участковый уполномоченный полиции для проверки сообщения о насилии в семье.
Мужчина встретил женщину-полицейского нецензурной бранью. На ее замечание он вынес из дома бутылку с бензином и облил им форму стража порядка, после чего попытался поджечь ее при помощи зажигалки. Поджигателя обезвредили подоспевшие на помощь коллеге правоохранители.
Жителя Новозыбкова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в региональной прокуратуре, суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей. Приговор в силу еще не вступил.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
В Центральной России стартовали продажи коробочного решения «Онлайн касса Ростелеком» для малого и среднего бизнеса. Предложение «Ростелекома» поможет предпринимателям не просто соответствовать требованиям Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», а ускорить обслуживание клиентов в точках продаж.
В максимальный комплект входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов с платежной системой AliPay, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.
Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:
«В решении «Онлайн касса Ростелеком» мы собрали все самое необходимое, уделив особое внимание процессу регистрации кассы в налоговой службе и подключению к Оператору фискальных данных. Специально разработанная программа позволит клиенту это сделать без лишней головной боли. При этом если индивидуальные предприниматели приобретут нашу кассу до 01 июля 2018 года, то избегут штрафов и сэкономят 18 тысяч рублей на налоговом вычете[1]».
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере торговли и общественного питания, не позднее 1 июля 2018 года должны установить контрольно-кассовую технику с выходом в Интернет. Она обеспечит передачу информации о торговых операциях в ФНС в режиме реального времени. В базовый комплект «Онлайн касса Ростелеком» входит кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов с возможностью оплаты AliPay.
Оформить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте «Ростелекома» https://bryansk.rt.ru/b2b/onlinekassa или по телефону «Горячей линии» 8-800-200-3000.
[1] Согласно Федеральному закону от 27.11.2017 №349-ФЗ, индивидуальные предприниматели, работающие на ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и общественного питания, а также имеющие наемных работников вправе уменьшить сумму единого налога на 18 000 рублей за каждый экземпляр ККТ при условии регистрации указанной ККТ в ФНС до 1 июля 2018 года. Подробно ознакомиться с переходом на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники можно на Интернет-сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения ККТ».
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