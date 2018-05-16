В Брянске иномарка снесла забор детской поликлиники

В Брянске водитель легковой иномарки влетел в забор детской поликлиники.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ДТП произошло вечером 17 мая на улице Клары Цеткин в Володарском районе. На место оперативно прибыли полицейские и медики.

Очевидцы также сообщают, что за рулем иномарки находился мужчина. «С ним вроде все нормально, он ходил около машины... Просто шок, по всей видимости», «По его словам, автомобиль подскочил на люке и водитель потерял управление, свист тормозов был слышен, он пытался остановить автомобиль, но его вынесло. Сам жив, и слава богу, он самостоятельно передвигался. В жизни все бывает», – отмечают горожане.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и пострадавших пока не поступало.











