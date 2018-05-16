В Брянске автобус въехал в столб и загорелся

Автобус попал в ДТП в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, автоавария с участием автобуса «ПАЗ» произошла вечером 17 мая. По их словам, водитель не справился с управлением, врезался в электроопору и загорелся.

Тушить автобус, ехавший без пассажиров с табличкой «Дежурный», бросились водители проезжавших мимо машин.

«В течение одной минуты остановились почти 15 автомобилей, и все дружненько достали огнетушители. И сразу же потушили. Хотелось бы отметить, что пожарные приехали спустя четыре минуты», – рассказали свидетели происшествия.

Они также сообщили, что у автобуса отказали тормоза. Водитель серьезно не пострадал. «Слава богу, обошлось, отделался легким испугом, но его кресло – капец», – пишут очевидцы.

Информации от ГИБДД пока не поступало.



