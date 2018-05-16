В Брянске автобус въехал в столб и загорелся
Автобус попал в ДТП в Бежицком районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, автоавария с участием автобуса «ПАЗ» произошла вечером 17 мая. По их словам, водитель не справился с управлением, врезался в электроопору и загорелся.
Тушить автобус, ехавший без пассажиров с табличкой «Дежурный», бросились водители проезжавших мимо машин.
«В течение одной минуты остановились почти 15 автомобилей, и все дружненько достали огнетушители. И сразу же потушили. Хотелось бы отметить, что пожарные приехали спустя четыре минуты», – рассказали свидетели происшествия.
Они также сообщили, что у автобуса отказали тормоза. Водитель серьезно не пострадал. «Слава богу, обошлось, отделался легким испугом, но его кресло – капец», – пишут очевидцы.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
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