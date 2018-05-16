Драка 9 Мая в Брянске: супругов избили и лишили бейсболки и денег
В Брянске в результате потасовки в День Победы супружеская пара лишилась денег и женской бейсболки.
Как сообщили в региональном УМВД, вечером 9 Мая в полицию поступило сообщение о драке на улице Горбатова в Советском районе.
Прибыв на место, полицейские застали потерпевших – супружескую пару. Те рассказали, что на улице к ним пристали двое молодых людей, которые требовали денег. Завязалась драка. В результате добычей грабителей стали 2,3 тысячи рублей и бейсболка женщины.
Подозреваемых в ходе патрулирования близлежащих дворов задержали сотрудники ППС.
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