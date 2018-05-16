Забор у поликлиники в Брянске снес трезвый 23-летний водитель Lexus
Забор у детской поликлиники в Володарском районе Брянска снес 23-летний водитель Lexus.
Подробности ДТП, которое, напомним, произошло 17 мая около 19.50 на улице Клары Цеткин, сообщили в городском ОГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки, который был трезв, двигался от улицы Красной к улице Абашева. Не справившись с управлением, он влетел в металлический забор поликлиники.
Автомобилиста госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом мягких тканей теменной области, ушибом левого коленного сустава, повреждением связок левого коленного сустава, ушибом грудной клетки слева и повреждениями шейного отдела позвоночника.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
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