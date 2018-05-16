В Белых Берегах водитель Honda сбил мотоциклиста без «прав»

В Белых Берегах лишенный «прав» 25-летний мотоциклист попал под колеса Honda Civic.

Авария произошла 17 мая около 20.40 у дома № 14 по улице Коминтерна.

Как сообщили в городской ОГИБДД, водитель иномарки двигался от улицы Пролетарской с левым поворотом на улицу Карла Маркса. Водитель мотоцикла Wels ехал во встречном прямом направлении.

Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибленной раной правого коленного сустава и ушибом мягких тканей головы.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. Выяснилось, что в ноябре прошлого года мотоциклиста лишили водительского удостоверения за управление транспортом в состоянии опьянения.