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На брянской трассе перевернулся Kia Rio – у водителя ушиб и ссадина

Опубликовано Сегодня, 12:32

Незначительными травмами отделался водитель перевернувшего на брянской трассе Kia Rio.

Авария произошла 16 мая около 22.20 на 448-м километре трассы «Украина», сообщили в областной ГИБДД.

50-летний водитель иномарки ехал со стороны Киева в направлении Москвы. Не справившись с управлением, он вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

Водитель получил ушиб мягких тканей головы и ссадину левой теменной области – медики отпустили его с назначением лечения.

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