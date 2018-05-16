На трассе Брянск – Новозыбков пенсионер на мопеде попал под фуру

Смоленские водители предупреждают всех автомобилистов об опасности, которая ожидает их на пересечении улиц Попова и 25 Сентября в районе Киселевка.

Смолянин Дмитрий Бурыкин, известный музыкант электронной группы Swanky Tunes, поделился с друзьями видео, на котором запечатлел интересный фокус, ролик опубликован на странице в Фейсбуке.

Житель Смоленской области, 75-летний пенсионер Владимир Чугунов, ушел из дома 15 мая и не вернулся; поиски мужчины до сей поры не увенчались успехом.

Суд Смоленской области вынес приговор двоим жителям Велижа 20-и и 24-х лет, которые признаны виновными в убийстве мужчины. Злоумышленники напали на него на улице райцентра 16 декабря 2017 года.

Вакцину от бешенства для диких животных профильные специалисты разложили в лесах Смоленщины – всего 150 тысяч доз, рассказал во время брифинга и.о начальника главного управления ветеринарии Андрей Карамышев.

Пенсионер за рулем мопеда Motoland выезжал на перекресток и не уступил дорогу фуре Scania под управлением 37-летнего водителя, который ехал по главной.

Как сообщает областная ГИБДД, авария произошла 17 мая около 18.35 на 136-м километре дороги Брянск – Новозыбков.

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