Житель Кокино до смерти забил 89-летнего деда

37-летний житель Кокино до смерти забил собственного деда.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 28 января пьяный мужчина поссорился с 89-летним дедом и нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами по телу. Через два дня пенсионер умер дома.

Внука обвинили в причинении смерти по неосторожности. Выгоничский районный суд приговорил его к шести годам одному месяцу исправительной колонии строгого режима.