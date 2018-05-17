В Дятьковском районе из реки достали тело девушки

Суд Смоленской области вынес приговор двоим жителям Велижа 20-и и 24-х лет, которые признаны виновными в убийстве мужчины. Злоумышленники напали на него на улице райцентра 16 декабря 2017 года.

Вакцину от бешенства для диких животных профильные специалисты разложили в лесах Смоленщины – всего 150 тысяч доз, рассказал во время брифинга и.о начальника главного управления ветеринарии Андрей Карамышев.

В Вязьме 56-летнего мужчину, находившегося с 2000 года в федеральном розыске, задержали правоохранители.

35-летнего Виталия Петроченко, которого 3 февраля депортировали в Смоленск из Беларуси, разыскивают региональные правоохранители.

Финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018» состоится второго июня 2018 года, в нем будут участвовать девушки с разных регионов страны. Смоленск представит Валерия Манькова.

На месте работали восемь человек: водолазы, инспектор ГИМС, полицейские и местные чиновники, было задействовано четыре единицы техники.

ЧП произошло 18 мая в Любохне, сообщает региональное ГУ МЧС. Тело 25-летней девушки из реки, в необорудованном для купания месте, около 15.00 достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.

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