В Дятьковском районе из реки достали тело девушки
Тело девушки извлекли из реки Болвы в Дятьковском районе.
ЧП произошло 18 мая в Любохне, сообщает региональное ГУ МЧС. Тело 25-летней девушки из реки, в необорудованном для купания месте, около 15.00 достали водолазы Брянского пожарно-спасательного центра.
На месте работали восемь человек: водолазы, инспектор ГИМС, полицейские и местные чиновники, было задействовано четыре единицы техники.
Причина и обстоятельства гибели девушки устанавливаются.
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