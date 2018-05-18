На Камозина в Брянске сгорели две машины

Крупный пожар произошел в ночь на 19 мая в Бежицком районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в первом часу загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у дома № 34 по улице Камозина.

В 2.57, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Пожар тушили с помощью двух ручных пожарных стволов. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Машины потушили в 3.02. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.



