Поиск по сайту

В Дятьковском районе 16-летний мотоциклист сбил 6-летнюю девочку

Опубликовано Сегодня, 09:00

6-летняя девочка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Дятьковском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, 18 мая около 16.15 на улице Гагарина в селе Слободище перебегавшую дорогу девочку сбил 16-летний водитель мотоцикла Alpha, который не справился с управлением.

Ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом левой большеберцовой кости и переломом пятой пястной кости левой кисти.

 1840
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске водитель «Матиза» сбил 11-летнюю девочку: у школьницы сломан череп
  • Под Брасово занесло «КамАЗ»: 15-летнюю девочку ранило прицепом
  • Женщина сломала руку и ногу в брянском троллейбусе
  • 1 декабря водители шесть раз сбили пешеходов на «зебрах» в Брянске
  • Под Брянском неизвестный водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся
    •
    Новости регионов
    Смолянка будет участвовать во всероссийском конкурсе красоты
    14:20:09 19-05-2018
    Финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018» состоится второго июня 2018 года, в нем будут участвовать девушки с разных регионов страны. Смоленск представит Валерия Манькова.
    В Смоленске ищут уроженца Псковской области
    13:56:08 19-05-2018
    35-летнего Виталия Петроченко, которого 3 февраля депортировали в Смоленск из Беларуси, разыскивают региональные правоохранители.
    Федеральный преступник задержан в Смоленской области
    17:50:18 18-05-2018
    В Вязьме 56-летнего мужчину, находившегося с 2000 года в федеральном розыске, задержали правоохранители.
    Смоленский следком завел уголовное дело в связи со смертью роженицы в больнице
    15:27:37 18-05-2018
    Областной Следственный комитет России возбудил по факту смерти женщины в смоленской больнице уголовное дело.
    «Вакцинация против бешенства обязательна», - управление смоленской ветеринарии
    14:59:18 18-05-2018
    Вакцину от бешенства для диких животных профильные специалисты разложили в лесах Смоленщины – всего 150 тысяч доз, рассказал во время брифинга и.о начальника главного управления ветеринарии Андрей Карамышев.
    В Велиже осуждены двое мужчин, избивших до смерти прохожего
    13:49:45 18-05-2018
    Суд Смоленской области вынес приговор двоим жителям Велижа 20-и и 24-х лет, которые признаны виновными в убийстве мужчины. Злоумышленники напали на него на улице райцентра 16 декабря 2017 года.
    Лента новостей
    Сегодня, 10:00
    В центре Брянска девушка на «Весте» сбила пенсионера-велосипедиста
    Сегодня, 09:00
    В Дятьковском районе 16-летний мотоциклист сбил 6-летнюю девочку
    Сегодня, 04:03
    На Камозина в Брянске сгорели две машины (ФОТО)
    Вчера, 12:00
    В Дятьковском районе из реки достали тело девушки
    Вчера, 10:00
    ТЦ Коломейцева «Никита» признали безопасным
    18-05-2018, 19:00
    Суд простил сотрудницу брянской УК за подделку протокола общего собрания
    18-05-2018, 18:20
    Мастер ушу Ван Чжихай проведет первый в Брянске семинар по пигуацюань
    18-05-2018, 17:40
    ГИБДД обеспокоена ездой мотоциклистов в Брянске
    18-05-2018, 17:00
    Брянец, обматеривший полицейского, получил полтора года «строгача»
    18-05-2018, 15:40
    Приговоренный к пожизненному заключению брянец решил не обжаловать приговор
    18-05-2018, 15:00
    Брянцев призвали ездить на работу на велосипедах
    18-05-2018, 14:20
    На брянского ИП завели дело за уход от налогов
    18-05-2018, 13:40
    В Белых Берегах водитель Honda сбил мотоциклиста без «прав»
    18-05-2018, 13:00
    В Брянске появилась кленовая аллея Праведников народов мира
    18-05-2018, 12:47
    Житель Кокино до смерти забил 89-летнего деда
    18-05-2018, 12:38
    На трассе Брянск – Новозыбков пенсионер на мопеде попал под фуру
    18-05-2018, 12:32
    На брянской трассе перевернулся Kia Rio – у водителя ушиб и ссадина
    18-05-2018, 12:30
    Драка 9 Мая в Брянске: супругов избили и лишили бейсболки и денег
    18-05-2018, 12:00
    Забор у поликлиники в Брянске снес трезвый 23-летний водитель Lexus
    18-05-2018, 11:30
    В Брянске залатали 40% ям на дорогах
    18-05-2018, 11:00
    На Станке Димитрова в Брянске Audi врезалась в автобус и вылетела на тротуар (ФОТО)
    18-05-2018, 10:30
    У драмтеатра в Брянске появился цветочный рояль
    18-05-2018, 09:30
    Рейсы из Брянска в Сочи и Симферополь отменили
    18-05-2018, 09:00
    В Брянске автобус въехал в столб и загорелся (ФОТО)
    18-05-2018, 08:53
    Центр Брянска превращен в "свинарник"
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    18-05-2018, 12:23
    Брянскэнерго проводит месячник по электробезопасности
    17-05-2018, 21:28
    В Брянском регионе МЖД состоялась встреча железнодорожников с бизнес-партнерами по вопросам организации перевозок зерна  
    17-05-2018, 16:50
    «Ростелеком» дарит брянцам «Комплимент»
    17-05-2018, 13:58
    «Ростелеком» разработал полное решение под новый закон о кассовой технике
    16-05-2018, 16:35
    Концерт Белгородской государственной филармонии на сцене к/з «Дружба»
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Путевке привязанная к забору собака день просидела на солнцепеке
    Новости Происшествия
    Магазин сгорел на Московском проспекте Брянска
    Новости Происшествия
    В Брянске иномарка снесла забор детской поликлиники
    Новости Общество
    Стародуб скорбит о смерти педагога Раисы Лейкиной
    Общество О главном
    Рейсы из Брянска в Сочи и Симферополь отменили
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).

     

     

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™

    «Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений,  позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.
    РЖД новости
    В Брянском регионе МЖД состоялась встреча железнодорожников с бизнес-партнерами по вопросам организации перевозок зерна  

     

    В Брянском регионе МЖД состоялась встреча железнодорожников с бизнес-партнерами по вопросам организации перевозок зерна  В Брянском регионе Московской железной дороги прошло совещание по вопросам использования инфраструктуры железнодорожного транспорта для перевозки зерновых культур урожая 2018 года.

    МРСК новости
    Брянскэнерго проводит месячник по электробезопасности
    Брянскэнерго проводит месячник по электробезопасностиФилиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в преддверии школьных  каникул проводит  месячник электробезопасности для учащихся Брянской области. Его программу составляют мероприятия, направленные на профилактику детского электротравматизма на электросетевых объектах в летние месяцы,  когда дети нередко находятся без присмотра взрослых.
    РЖД новости
    «Надежда» предлагает скидки на квартиры до 10%

    «Надежда» предлагает скидки на квартиры до 10%Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.