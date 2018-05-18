В центре Брянска девушка на «Весте» сбила пенсионера-велосипедиста
В Советском районе Брянска автомобилистка сбила пенсионера-велосипедиста.
ДТП произошло 18 мая около 15.45 на проспекте Ленина. Пенсионера сбила 30-летняя водитель «Лады Весты», которая ехала по проспекту от Красноармейской в сторону улицы Емлютина в крайней правой полосе и поворачивала направо, на прилегающую территорию. Велосипедист двигался в попутном направлении по краю дороги.
Его госпитализировали с ушибом грудной клетки.
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