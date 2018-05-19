Две девушки ранены в ДТП с «Логаном» и фурой под Брянском
Две девушки пострадали в результате аварии в Брянском районе.
ДТП произошло 19 мая около 23.45 на 360-м километре трассы «Украина», сообщает областная ГИБДД.
25-летний водитель Renault Logan, двигаясь от Брянска в сторону Москвы, пошел на обгон и протаранил фуру Iveco, 31-летний водитель которой поворачивал налево.
26-летняя пассажирка Renault Logan получила ушиб мягких тканей шеи и ушиб грудной клетки. У 26-летней пассажирки легковой иномарки перелом передней стенки гайморовой пазухи справа, подкожная гематома лба и ссадина лица.
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