В Брянске грузовик протаранил «Форд Фокус»
В Брянске столкнулись грузовик «ГАЗ» и Ford Focus.
Авария произошла 18 мая около 14.20 у дома № 120 по улице Ульянова в Бежицком районе (на фото).
Как сообщает городской ОГИБДД, 30-летний водитель грузовика, двигаясь от улицы Молодой Гвардии к улице Петровской без соблюдения дистанции, врезался в попутный Ford Focus.
33-летнего водителя Ford Focus доставили в больницу с ушибом мягких тканей затылочной области головы и ушибом шейного отдела позвоночника.
По данным ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвыми.
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