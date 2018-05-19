Под Брянском «Приору» занесло и отбросило на пешехода

50-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Брянском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, 20 мая около 14.40 на улице Партизанской в Журиничах 30-летний водитель «Лады Приоры», двигавшийся в сторону трассы «Москва – Киев», не справился с управлением.

Неуправляемая машина вылетела на левую обочину и сбила 50-летнего пешехода.

Мужчина получил ушибы и осаднения мягких тканей головы, ушибы левой голени и правой ягодичной области – медики отпустили его с назначением лечения.