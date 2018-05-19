В Брянске «светленькая девушка на белой иномарке» уехала с АЗС с колонкой

В Брянске автомобилистка устроила переполох на заправке.

Инцидент произошел днем 19 мая в Фокинском районе, сообщают в соцсетях очевидцы. По их словам, «светленькая девушка на белой иномарке» тронулась при вставленном в бензобак пистолете. В результате колонка оказалась сильно повреждена (на фото).

«И так будет с каждой, пока бенз не подешевеет», «Она от цены на топливо заржала и лопнула», – шутят горожане.

В комментариях под постом отписалась и сама виновница ЧП Елена. Девушка рассказала, что педали, как утверждают интернет-пользователи, она не перепутала.

«Не перепутала я педали! Это заправщик мне сказал: «Ехай», – пояснила она.

По словам автомобилистки, «когда это случилось», лишь один мужчина «подошел, предложил помощь, а остальные ржали!».

«Молодцы!» – отметила она.