Житель брянской деревни убил односельчанина за невспаханный огород

Смоленские полицейские ищут свидетелей происшествия, которое случилось 16 ноября 2017 года на дороге «М-1» с участием грузовика DAF XF, «Волги» и микроавтобуса Mercedes-Benz.

Смолянин, которого следователи обвиняют в убийстве посетителя бильярдной, предстанет перед судом. Как известно, подозреваемый проводил время в баре села Ворга вместе со своей девушкой, после чего у него завязался конфликт с двумя неизвестными мужчинами.

Жители Смоленска пожаловались на отсутствие асфальта на одной из улиц областного центра. Об этом очевидцы написали в группе «Черный список» в соцсети.

Десять с половиной лет должен провести мужчина из села Гневково Шумячского района в колонии за то, что избил до смерти жену. Такое решение принял суд Смоленской области.

В Смоленске появился очередной извращенец, который пугает маленьких детей. Так, 7 мая мужчина продемонстрировал свои гениталии 8-летней школьнице.

Авария с участием автобуса «ЛиАЗа» и внедорожника случилась 21 мая на улице Тенишевой в областном центре. Фотография, свидетельствующая о ДТП, появилась в паблике «drive 2 smolensk» в соцсети.

По версии следствия, будучи пьяным, он несколько раз ударил кухонным ножом своего знакомого. По его словам, причиной агрессии стало то, что односельчанин пообещал вспахать ему огород, но, получив предоплату, работу не выполнил.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по подозрению в убийстве задержан 59-летний односельчанин погибшего.

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