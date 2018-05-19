Житель брянской деревни убил односельчанина за невспаханный огород
Утром 18 мая в деревне Никольская Слобода Жуковского района убит 54-летний мужчина.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, по подозрению в убийстве задержан 59-летний односельчанин погибшего.
По версии следствия, будучи пьяным, он несколько раз ударил кухонным ножом своего знакомого. По его словам, причиной агрессии стало то, что односельчанин пообещал вспахать ему огород, но, получив предоплату, работу не выполнил.
Жителя Никольской Слободы заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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