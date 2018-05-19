В Брянске легковушка вылетела с Черметовского моста

Смоленские полицейские ищут свидетелей происшествия, которое случилось 16 ноября 2017 года на дороге «М-1» с участием грузовика DAF XF, «Волги» и микроавтобуса Mercedes-Benz.

Смолянин, которого следователи обвиняют в убийстве посетителя бильярдной, предстанет перед судом. Как известно, подозреваемый проводил время в баре села Ворга вместе со своей девушкой, после чего у него завязался конфликт с двумя неизвестными мужчинами.

Жители Смоленска пожаловались на отсутствие асфальта на одной из улиц областного центра. Об этом очевидцы написали в группе «Черный список» в соцсети.

Десять с половиной лет должен провести мужчина из села Гневково Шумячского района в колонии за то, что избил до смерти жену. Такое решение принял суд Смоленской области.

В Смоленске появился очередной извращенец, который пугает маленьких детей. Так, 7 мая мужчина продемонстрировал свои гениталии 8-летней школьнице.

Авария с участием автобуса «ЛиАЗа» и внедорожника случилась 21 мая на улице Тенишевой в областном центре. Фотография, свидетельствующая о ДТП, появилась в паблике «drive 2 smolensk» в соцсети.

Информации от ГИБДД о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.

ДТП произошло днем 21 мая, сообщают в соцетях очевидцы. «Машина улетела за Черметовский мост», – рассказал автор снимков. «Сделали дорогу!!! Горе-летчики полетели», «Два вопроса: как и зачем?» – также пишут горожане.

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