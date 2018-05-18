На Московском проспекте Брянска маршрутчик сбил мотоциклиста

Авария с участием автомобиля Ford и трамвая произошла на улице Николаева в областном центре 22 мая. В результате ДТП сильно пострадала иномарка.

В соцсети «Одноклассники» появились фотографии, на которых запечатлены огромные свалки бытовых отходов, образовавшиеся в деревнях Сафоновского района Смоленской области.

Пожар в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажки, произошел днем 21 мая на проспекте Металлургов в Ярцеве. В происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

Неизвестные незаконно спилили огромный участок деревьев на 1-м Краснофлотском переулке в областном центре. Администрация на это никак не реагирует.

Девять должностных лиц колонии-поселения в деревне Вадино Сафоновского района привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они не усмотрели за двумя осужденными, которые совершили побег.

Жительница села Печерск, судимая за кражу, устроила с гражданским мужем вечеринку – застолье едва не закончилось трагедией. Правоохранители завели на женщину очередное уголовное дело.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

21 мая мотоциклист обратился за медицинской помощью – у него диагностировали ушиб левого плечевого сустава и инфицированные раны левого предплечья.

Мотоциклиста на Honda сбил водитель попутного маршрутного такси № 43, который не уступил дорогу при перестроении в левый ряд.

ДТП произошло 17 мая около 20.20 у дома № 54а по проспекту Московскому, сообщает городской ОГИБДД.

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