В Брянске пенсионерка сломала руку в 99-й маршрутке

В Брянске 58-летняя пассажирки маршрутки № 99 получила тяжелую травму во время поездки.

ДТП произошло 21 мая около 12.20 у дома № 18 по улице Ульянова в Бежицком районе (на фото), сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель маршрутного такси ехал от улицы Бурова к улице Куйбышева и резко затормозил, в результате чего пенсионерка упала.

Женщину госпитализировали с закрытым переломом левой лучевой кости в типичном месте.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.