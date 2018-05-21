В Унече бизнесмен скрыл 2,3 миллиона рублей налогов
Следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Унечи.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, с января 2014 года по июль 2016 года ИП включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы уйти от налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц. В общей сложности он задолжал налоговикам более 2,3 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
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