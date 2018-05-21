В Унече бизнесмен скрыл 2,3 миллиона рублей налогов

Неизвестные незаконно спилили огромный участок деревьев на 1-м Краснофлотском переулке в областном центре. Администрация на это никак не реагирует.

Девять должностных лиц колонии-поселения в деревне Вадино Сафоновского района привлекли к дисциплинарной ответственности за то, что они не усмотрели за двумя осужденными, которые совершили побег.

Жительница села Печерск, судимая за кражу, устроила с гражданским мужем вечеринку – застолье едва не закончилось трагедией. Правоохранители завели на женщину очередное уголовное дело.

Жители Смоленска возмущаются по поводу нового способа информирования в городе – объявления о том, что пешеходный переход будет демонтирован, размещены прямо на проезжей части.

ДТП с участием автомобилей HONDA CRV и «ВАЗ-2107» случилось на улице Автозаводской в Смоленске 23 мая. Во время аварии пострадали люди.

По версии следствия, с января 2014 года по июль 2016 года ИП включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы уйти от налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц. В общей сложности он задолжал налоговикам более 2,3 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Актуальные темы

Новости партнёров

«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™ Специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, который пройдет в России летом 2018 года, «Ростелеком» доработал пакетное предложение «Быть в плюсе». Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции.

Брянские железнодорожники напомнили школьникам правила безопасности перед каникулами Накануне школьных каникул в Брянске железнодорожники провели для школьников города экскурсию в моторвагонное депо Брянск-1. Учащиеся 6-х классов одной из школ города узнали об организации работы моторвагонного депо, о подвижном составе, который осуществляет пригородные пассажирские перевозки в Брянском регионе, об опасности травмирования при несоблюдении правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Брянскэнерго обеспечит надежное энергоснабжение пунктов приема ЕГЭ в регионе В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» реализуется комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойного энергоснабжения пунктов приема единого государственного экзамена (ППЭ). В этом году основной этап ЕГЭ пройдет с 28 мая по 2 июля, в Брянской области его можно будет сдать в 53 пунктах приема.

«Надежда» предлагает скидки на квартиры до 10% Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.

