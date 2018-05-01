18-летний брянец нашел во дворе 625 тысяч – ему грозит 6 лет
18-летнему жителю Почепа, нашедшему тайник с крупной суммой, грозит тюремное заключение.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратился 64-летний житель Почепа. Пенсионер рассказал, что месяцами работает за пределами Брянской области, а сбережения, не доверяя банкам, хранит в пластиковой бутылке, спрятанной в фундаменте дома своей знакомой.
Вернувшись с очередной вахты, пенсионер обнаружил, что его тайник пуст – из него пропали 625 тысяч рублей.
Под подозрение полицейских сразу же попал состоящий на учете в полиции 18-летний родственник хозяйки дома. Выяснилось, что он уже две недели отсутствует дома.
Молодой человек сознался, что убирал во дворе и случайно наткнулся на тайник. За считанные дни он потратил все деньги, купив скутер, пневматическое оружие и множество других вещей, которые раньше не мог себе позволить.
По статье «Кража» ему грозит до шести лет заключения.
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