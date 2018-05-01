В Брянске без ввести пропал чиновник Артем Березуцкий

В Брянске пропал 40-летний Артем Викторович Березуцкий.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 22 мая он ушел в неизвестном направлении и с тех пор не выходил на связь.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, светлые глаза, седые волосы. Носит усы и бороду.

Был одет в темные брюки, малиновую рубашку, черный жилет и черные туфли. При себе имел коричневую барсетку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Артема Березуцкого, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Отметим, что, по данным сайта городской администрации, Артем Березуцкий возглавляет финансово-хозяйственный отдел управления по строительству и развитию территории города Брянска.

Также, напомним, продолжаются поиски 24-летнего Алексея Бобрикова, пропавшего 10 мая в Клетне.