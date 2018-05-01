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В Брянске отец зарезал «блудного» сына

Опубликовано Сегодня, 15:20

В Брянске отец расправился с сыном-преступником.

Уголовное дело рассмотрел Володарский районный суд Брянска.

Как сообщили в суде, убийство было совершено накануне Дня города – 16 сентября 2017 года. В ходе ссоры житель Володарского района «на почве личных неприязненных отношений, вызванных противоправным поведением» сына, нанес ему два удара ножом в грудь. Травмы оказались смертельными.

Суд приговорил брянца к шести с половиной годам исправительной колонии строгого режима.

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