В Брянске отец зарезал «блудного» сына
В Брянске отец расправился с сыном-преступником.
Уголовное дело рассмотрел Володарский районный суд Брянска.
Как сообщили в суде, убийство было совершено накануне Дня города – 16 сентября 2017 года. В ходе ссоры житель Володарского района «на почве личных неприязненных отношений, вызванных противоправным поведением» сына, нанес ему два удара ножом в грудь. Травмы оказались смертельными.
Суд приговорил брянца к шести с половиной годам исправительной колонии строгого режима.
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