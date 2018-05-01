В Брянске отец зарезал «блудного» сына

Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов встретился с участниками предварительного голосования, дал им важные рекомендации и обратил внимание, что на выборы в региональный парламент будут выдвинуты те, кого поддержат люди. результат поддержки, на который они сегодня рассчитывают».

43-летняя жительница Смоленска предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении коммерческого банка. Женщина обманула финансовое учреждение на 30 тысяч рублей.

Два человека получили смертельные травмы во время аварии, которая случилась 23 мая на улице Машиностроительной в Ярцеве с участием машины «ВАЗ-21074» и иномарки Honda CR-V.

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, в рамках реализации образовательной программы «Современное сельское хозяйство Смоленской области: просто, для школьников» организовал экскурсию на животноводческую ферму для учащихся Жарынской и Пригорьевской средних школ Рославльского района Смоленской области.

Установка около земляного вала в центральной части Смоленска – у Громовой башни – металлического забора не понравилась местным жителям. Она напоминает горожанам ограждение, которое зачастую ставят на кладбищах.

Ярцевская полиция проводит расследование в связи с кражей, которую совершили трое злоумышленников 28, 44-х и 58 лет на железной дороге. Мужчинам, заметившим, что линия не эксплуатируется, приглянулись крепежные элементы.

Как сообщили в суде, убийство было совершено накануне Дня города – 16 сентября 2017 года. В ходе ссоры житель Володарского района «на почве личных неприязненных отношений, вызванных противоправным поведением» сына, нанес ему два удара ножом в грудь. Травмы оказались смертельными.

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