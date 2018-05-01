Пропавшего в Брянске чиновника нашли живым

В Брянске завершились поиски 40-летнего чиновника Артема Березуцкого.

Напомним, начальник финансово-хозяйственного отдела управления по строительству и развитию территории города Брянска пропал 22 мая. Связаться с ним не могли ни родные, ни коллеги.

«Найден. Жив. Спасибо всем за помощь в распространении информации», – сообщили 23 мая в поисковом отряде «Лиза Алерт».

О подробностях поисков Артема Березуцкого в отряде не сообщают.