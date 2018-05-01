В Брянске пропал 46-летний Александр Гомонов

В Брянске пропал 46-летний Александр Васильевич Гомонов.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», 18 мая он ушел в неизвестном направлении – с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, коротко постриженные темные волосы, светло-голубые глаза. Особая примета: хромает.

Был одет в черные трико, серую вязаную кофту, светлую куртку, серую кепку и черные туфли. При себе имел темно-сиреневую сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Гомонова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.