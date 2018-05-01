Пьяный брянец, стоявший у машины, угодил под колеса

В Брянске 25-летний пешеход, стоявший у машины, пострадал в результате ДТП.

Как сообщает городской ОГИБДД, 23 мая около 21.40 у дома № 89 по улице 9 Мая молодого человека, который находился на проезжей части у припаркованного у правого края дороги автомобиля, сбил 59-летний водитель Ford Fusion.

Медики диагностировали у него ушиб правой стопы. По данным медосвидетельствования, в момент ДТП пешеход был пьян, тогда как водитель трезв.