Житель Унечи выкрутил палец полицейскому, мешавшему ему праздновать рождение сына

Пьяный житель Унечи, праздновавший рождение сына, травмировал полицейского.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, конфликт между 32-летним жителем Унечи и стражем порядка произошел 1 апреля в общежитии по улице Ленина.

Мужчина вместе с другом отмечал в комнате на четвертом этаже знаменательное событие – рождение сына. Товарищи вели себя шумно, чем привлекли внимание полицейских, служебное помещение которых находится на первом этаже.

Те поднялись к отдыхавшим «соседям», чтобы составить административный протокол, на что хозяин комнаты схватил правоохранителя за палец и выкрутил его, чем, сообщает следственное управление, причинил его здоровью легкий вред.

В результате на мужчину завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Расследование завершено – в ближайшее время житель Унечи предстанет перед судом.