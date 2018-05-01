Житель Унечи выкрутил палец полицейскому, мешавшему ему праздновать рождение сына
Пьяный житель Унечи, праздновавший рождение сына, травмировал полицейского.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, конфликт между 32-летним жителем Унечи и стражем порядка произошел 1 апреля в общежитии по улице Ленина.
Мужчина вместе с другом отмечал в комнате на четвертом этаже знаменательное событие – рождение сына. Товарищи вели себя шумно, чем привлекли внимание полицейских, служебное помещение которых находится на первом этаже.
Те поднялись к отдыхавшим «соседям», чтобы составить административный протокол, на что хозяин комнаты схватил правоохранителя за палец и выкрутил его, чем, сообщает следственное управление, причинил его здоровью легкий вред.
В результате на мужчину завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Расследование завершено – в ближайшее время житель Унечи предстанет перед судом.
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