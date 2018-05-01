Неизвестный водитель сбил 31-летнего брянца на улице Докучаева
В Брянске водитель сбил пешехода и скрылся.
Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло 23 мая около 18.20 у дома № 17 по улице Докучаева. 31-летнего мужчину сбил водитель, чья личность пока не установлена. С места происшествия он скрылся. Пешеход получил ушиб пальцев правой стопы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Личность автомобилиста устанавливается.
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