Жительница Брянска купила в магазине кальмара «с червями»

В Брянске девушка купила в магазине кальмара «с червями».

Об этом она сообщила в соцсетях. По словам покупательницы, покупка была сделана в крупном магазине по проспекту Ленина в Советском районе.

«Вот такие кальмары продаются в магазине на проспекте Ленина. При варке выползают черви», – пожаловалась жительница Брянска.

«Будьте внимательнее», – предупредила она горожан.