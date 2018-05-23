В Брянске нашли пропавшую 23 мая пенсионерку

В Брянске завершились поиски 60-летней Валентины Маликовой.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пожилая женщина пропала 23 мая – она ушла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь.

Пенсионерку искали родные, полицейские и добровольцы. Вечером 24 мая в отряде «Лиза Алерт» сообщили, что ее удалось найти.

«Найдена. Жива. Спасибо всем за помощь в распространении информации», – говорится в сообщении отряда.

Поиски 46-летнего Александра Гомонова, пропавшего в Брянске, и 24-летнего Алексея Бобрикова, ушедшего из дома в Клетне и не вернувшегося, продолжаются.