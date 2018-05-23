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В Белых Берегах полчаса тушили здание

Опубликовано Сегодня, 08:30

Вечером 24 мая произошел пожар в поселке Белые Берега Фокинского района Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в десятом часу загорелось неэксплуатируемое здание по улице Ромашина.

Пожарные прибыли на место в 21.23, через три минуты после вызова. На площади 40 квадратных метров горела крыша здания. Потушить ее удалось в 21.52.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

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