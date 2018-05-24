В Брянске горел православный храм

Вечером 25 мая загорелся православный храм в поселке Октябрьский Бежицкого района Брянска.

Пожар произошел в двенадцатом часу, сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные добирались до места пожара две минуты, прибыв в 23.27. К этому времени пламя распространилось на площади 4 квадратных метров в одном из помещений храма (на фото Брянского МЧС). Потушить его удалось в 0.16.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.