В Унече пройдут сплошные проверки

Смолянка Ирина Короткова, которая в известной телепередаче на НТВ пыталась доказать, что отец ее дочери Муслим Магомаев, ударила корреспондента федерального канала за вопрос о родстве с известным певцом.

Стоимость бензина АИ-92 с начала 2018 года выросла в закупке на 27,1%, в рознице на 6,6%, в опте на 18, 2%, об этом сообщили в управлении ФАС по Смоленской области.

38-летний смолянин Алексей Чунихин ушел из дома 20 мая, с тех пор о нем весточки родственники не получали.

Автомобиль «Жигули» врезался в иномарку Renaut на улице Шевченко в областном центре 25 мая. Из-за участников ДТП на дороге образовался затор.

Авария с участием автомобиля Audi произошла на развязке «Миловидово-Шабаново» случилась 26 мая. Водитель серьезно не пострадал.

Ярцевская полиция возбудила уголовное дело в отношении двоих местных жителей 34-х и 30 лет, подозреваемых в краже имущества из частного дома. Мужчины ответят в суде.

Их цель – выявление и пресечение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

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«Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети нового поколения 5G Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

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Возле ЖК «Академический» появилась молодая аллея ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).

