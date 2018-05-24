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Жительницу Брянска ограбил молодой кавалер

Опубликовано Сегодня, 14:00

В Брянске новый знакомый опустошил кошелек 40-летней женщины.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в Бежицком районе. Вечером женщина с подругой отдыхала в пиццерии. Вскоре к ним подсели несколько мужчин, один из них вызвался проводить ее до дома.

У подъезда он попросил разрешения подняться, чтобы попить. Пока женщина ходила за кружкой, провожатый вынул из ее кошелька 8,4 тысячи рублей и сбежал.

Наутро жительница Бежицы написала заявление в полицию. Подозреваемого – 30-летнего местного жителя, ранее не имевшего проблем с законом, задержали через два дня.

Он сознался в краже и добровольно вернул деньги. Ему грозит до пяти лет заключения.

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