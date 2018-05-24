В Супонево «ВАЗ» влетел в забор

В Супонево водитель «ВАЗа» вылетел в дороги и врезался в забор частного дома.

ДТП произошло днем 25 мая, сообщают в соцсетях очевидцы. «В Супонево летная погода», – пишет автор фото. «Это он гудел минут 15 назад над городом?», «Низко летают, к дождю», – шутят интернет-пользователи.

Свидетели происшествия рассказали, что водитель отвлекся от управления. По их словам, серьезных травм он не получил.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока не поступало.