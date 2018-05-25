Ребенок пострадал в ДТП с телегой в Брянске – очевидцы

В Володарском районе Брянска произошла авария с участием цыганской телеги.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером 26 мая у «Командора» ребенка сбила легковая машина,после чего его отбросило на телегу.

«Сбили ребенка, у него перелом основания черепа, и его настолько сильно откинуло, что он улетел в тележку», – рассказал один из очевидцев.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.