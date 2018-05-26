Поиск по сайту

На Дзержинского в Брянске час тушили частный дом

Опубликовано Сегодня, 08:30

Крупный пожар произошел днем 27 мая в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелся частный дом на улице Дзержинского, в районе остановки «Кавказской».

В 14.30, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Горела крыша жилого дома.

Пожарные запросили дополнительную помощь. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных и одного лафетного ствола, работало звено газодымозащитной службы. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

Пожар потушили спустя полчаса – в 15.27.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.


 2840
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинском районе Брянска более получаса тушили дом
  • В Сельцо полчаса тушили крупный пожар
  • В Супонево почти 40 минут тушили дом: пострадала женщина
  • На улице Кирова в Бежице почти час тушили дом
  • В Брянске потушили крупный пожар за «АэроПарком»
    •
    Новости регионов
    Смоляне смогут принять участие в анкетировании на тему поведения медведей
    17:01:08 28-05-2018
    Зоологи решили изучить поведение медведей – их злобность и осторожность, с такой целью в России запустили специальный опрос, в нем могут принять участие смоляне.
    Смолянка приняла участие в телепроекте «Взвешенные люди»
    15:05:16 28-05-2018
    В тройку финалистов шоу на канале СТС «Взвешенные люди» попала жительница Смоленска Полина Пискарева.
    Несанкционированную свалку за кладбищем «Бабахино» закопали - соцсети (Видео)
    13:59:28 28-05-2018
    Жители Сафонова опубликовали в сети фотографии местности недалеко от кладбища «Бабахино», на которых видно, что большая свалка, еще несколько дней назад удивляющая своими масштабами, исчезла.
    «Камаз» нарушил планы водителя легковушки, двигавшейся по Краснинскому шоссе
    12:47:13 28-05-2018
    Авария с участием легкового автомобиля и «Камаза» 28 мая произошла на Краснинском шоссе у дома №6 в областном центре.
    Пожилой смолянин обманул дольщиков
    11:54:39 28-05-2018
    70-летний мужчина из Сафонова предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении местных жителей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    12-летний смолянин пострадал за рулем иномарки Volkswagen Golf
    10:51:45 28-05-2018
    Авария с участием  двух иномарок Volkswagen Golf и Hundai Santa Fe произошла на трассе «Брянск-Смоленск-Волковичи» 27 мая. В результате пострадали два человека, один из них - 12-летний водитель.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:40
    «Топ-менеджеры»: в Брянске сфотографировали спящих в обнимку товарищей
    Сегодня, 17:00
    На Пушкина в Брянске водитель «Приоры» сбил 9-летнего мальчика
    Сегодня, 16:20
    Пристройку к лицею № 27 в Брянске признали опасной
    Сегодня, 15:40
    В Брянске обгадили припаркованный «Ниссан» (ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    В Сельцо пропал 47-летний дезориентированный Олег Грибов
    Сегодня, 14:20
    В Брянске маршрутчик, проезжая кольцо, «уронил» пассажирку
    Сегодня, 10:00
    Под Климово перевернулся Volkswagen: ранены четверо
    Сегодня, 09:30
    Брянское «Динамо» проиграло в последнем матче сезона (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:20
    В Брянске в ДТП ранен двухлетний пассажир телеги
    Сегодня, 08:30
    На Дзержинского в Брянске час тушили частный дом (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 08:00
    В Сельцо сняли на видео «русскую бабу», толкавшую «ВАЗ» (ВИДЕО)
    Сегодня, 03:25
    Тело четырехлетнего брянского мальчика нашли в выгребной яме
    Вчера, 10:00
    Из-за ремонта на путепроводе Брянск II ограничат движение
    Вчера, 08:00
    Пропавшего 4-летнего брянского мальчика ищут третьи сутки
    Вчера, 06:11
    Ребенок пострадал в ДТП с телегой в Брянске – очевидцы (ФОТО)
    26-05-2018, 18:00
    В Унече пройдут сплошные проверки
    26-05-2018, 17:36
    «Лиза Алерт» ищет добровольцев для поисков 4-летнего брянского мальчика
    26-05-2018, 16:09
    В Сельцо в ДТП погибла неопознанная женщина
    26-05-2018, 16:00
    В Брянске под открытым небом устроят шоу «Белые сны»
    26-05-2018, 14:00
    Жительницу Брянска ограбил молодой кавалер
    26-05-2018, 12:00
    В Брянске на машину припарковавшейся девушки высыпали мусор (ФОТО)
    26-05-2018, 11:42
    Поиски 4-летнего брянского мальчика ведутся в сложных условиях (ФОТО)
    26-05-2018, 11:28
    Новый фонтан на набережной в Брянске отключили
    26-05-2018, 10:00
    В Брянске горел православный храм
    26-05-2018, 08:00
    В Брянске собаки захватили детскую площадку
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:04
    Прыгай в Варяге!
    25-05-2018, 12:35
    MITSUBISHI DAY. Mitsubishi Eclipse Cross уже в Брянске!
    24-05-2018, 15:54
    В Брянске стартуют продажи абсолютно нового седана LADA Vesta Cross.
    24-05-2018, 11:49
    Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Брянск и Смоленск в летний сезон
    24-05-2018, 11:25
    Около 200 км пути отремонтируют в Брянском регионе МЖД до конца 2018 года
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Девушка в бикини с сигаретой устроила купание в фонтане на набережной в Брянске
    Происшествия О главном
    Поиски 4-летнего брянского мальчика ведутся в сложных условиях
    Новости Общество
    В Брянске на машину припарковавшейся девушки высыпали мусор
    Происшествия О главном
    Под Брянском беременная девушка погибла в ДТП
    Новости Общество
    Новый фонтан на набережной в Брянске отключили
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Особенности переоформления документов о технологическом присоединении

    Особенности переоформления документов о технологическом присоединенииОчередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком», Государственный Эрмитаж и Ericsson ввели в эксплуатацию опытную зону сети нового поколения 5G

    Государственный Эрмитаж, Компании «Ростелеком» и Ericsson запустили на территории Главного штаба Эрмитажа опытную зону экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. На церемонии запуска присутствовали генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко и президент Ericsson в России Себастиан Толстой.
    РЖД новости
    Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Брянск и Смоленск в летний сезон

    Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Брянск и Смоленск в летний сезонДля улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.
    МРСК новости
    Брянскэнерго благодарят за заботу о ветеранах
    Брянскэнерго благодарят за заботу о ветеранахВ адрес заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александра Косарима поступило благодарственное письмо от Брянского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Организация благодарит коллектив Брянскэнерго в лице директора за активную работу, которую энергетики проводят с ветеранами филиала.
    РЖД новости
    Возле ЖК «Академический» появилась молодая аллея

    Возле ЖК «Академический» появилась молодая аллеяГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).


    Опора России
    В Брянске стартовал Федеральный проект.

    В Брянске стартовал Федеральный проект.12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.