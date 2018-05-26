На Дзержинского в Брянске час тушили частный дом

Авария с участием двух иномарок Volkswagen Golf и Hundai Santa Fe произошла на трассе «Брянск-Смоленск-Волковичи» 27 мая. В результате пострадали два человека, один из них - 12-летний водитель.

70-летний мужчина из Сафонова предстанет перед судом за мошенничество, совершенное в отношении местных жителей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария с участием легкового автомобиля и «Камаза» 28 мая произошла на Краснинском шоссе у дома №6 в областном центре.

Жители Сафонова опубликовали в сети фотографии местности недалеко от кладбища «Бабахино», на которых видно, что большая свалка, еще несколько дней назад удивляющая своими масштабами, исчезла.

Зоологи решили изучить поведение медведей – их злобность и осторожность, с такой целью в России запустили специальный опрос, в нем могут принять участие смоляне.

Пожарные запросили дополнительную помощь. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных и одного лафетного ствола, работало звено газодымозащитной службы. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

В 14.30, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Горела крыша жилого дома.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелся частный дом на улице Дзержинского, в районе остановки «Кавказской».

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