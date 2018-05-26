На Дзержинского в Брянске час тушили частный дом
Крупный пожар произошел днем 27 мая в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу загорелся частный дом на улице Дзержинского, в районе остановки «Кавказской».
В 14.30, через шесть минут после вызова, пожарные прибыли на место. Горела крыша жилого дома.
Пожарные запросили дополнительную помощь. Пламя тушили с помощью четырех ручных пожарных и одного лафетного ствола, работало звено газодымозащитной службы. Дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
Пожар потушили спустя полчаса – в 15.27.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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