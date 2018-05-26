Под Климово перевернулся Volkswagen: ранены четверо

Четыре человека ранены в ДТП в Климовском районе.

Как сообщили в областной ГИБДД, 26 мая около 19.50 на 37-м километре дороги Стародуб – Климово 18-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь со стороны Стародуба к Климово, не справился с управлением, вылетел в кювет, после чего машина перевернулась.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. У 18-летней пассажирки множественные резанные раны левого предплечья. 33-летняя пассажирка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У 40-летней пассажирки ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб левого плеча и ссадины.