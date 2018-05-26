В Сельцо пропал 47-летний дезориентированный Олег Грибов

В Сельцо пропал 47-летний Олег Георгиевич Грибов.

Мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». 6 мая он ушел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза, темно-русые волосы.

Был одет в синие джинсы и серую футболку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Олега Грибова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также в отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков пропавшего мужчины.